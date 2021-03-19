В Киеве горит студенческое общежитие КНУСА

19 марта, 2021, 15:02

19 марта в Киеве произошло возгорание в студенческом общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры по улице Просвещения, 5. Пожарные эвакуировали 6 человек через окно с помощью лестницы

Об этом сообщает киевская группа Los Solomas в Facebook.

"Пожарные на месте, но через ярмарку не могут проехать спецтехникой", - прокомментировали в группе.