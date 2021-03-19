В Киеве горит студенческое общежитие КНУСА
19 марта, 2021, 15:02
19 марта в Киеве произошло возгорание в студенческом общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры по улице Просвещения, 5. Пожарные эвакуировали 6 человек через окно с помощью лестницы
Об этом сообщает киевская группа Los Solomas в Facebook.
"Пожарные на месте, но через ярмарку не могут проехать спецтехникой", - прокомментировали в группе.
По предварительной версии причиной пожара стало возгорание холодильника.
"Загорелась одна из комнат на третьем этаже общежития. Пламя уже локализовано. Площадь возгорания 30 квадратных метров Ждем когда догасять пламени. Пожарные эвакуировали из горящего здания 6 человек. Их спускали с третьего этажа по выдвижной лестнице", - рассказали спасатели в комментарии «Сегодня».
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