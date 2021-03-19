Одесский суд оставил Стерненко под стражей

19 марта, 2021, 16:58

Приморский суд оставил активиста Сергея Стерненко под арестом

Об этом сообщил Telegram-канал активиста.

"Судья Ершова оставила Стерненко под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее на канале сообщили, что суд согласовал рассмотрение ходатайства адвокатов об освобождении Стерненко из тюрьмы на основании представления статьи 206 УПК.

"По этой статье каждый следственный судья обязан освободить лицо, которое находится под стражей незаконно, в частности на основании приговора, не вступившего в законную силу и остановленного в исполнении", - написали активисты.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье "разбой", а не "похищение".

Его также судят по делу о самозащите. Во время третьего нападения на него он убил человека.