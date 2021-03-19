Обсудим борьбу с контрабандой на следующем заседании СНБО, - Данилов

19 марта, 2021, 20:21

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсудят борьбу с контрабандой через государственную границу

Об этом он заявил во время брифинга 19 марта.

"Рассматривалась ситуация, связанная с передвижением через государственную границу контрафактных товаров. На следующем заседании СНБО все соответствующие ведомства, которые должны контролировать вопросы для того, чтобы этого позорного явления не происходило, будут иметь соответствующие допуски на заседание СНБО", - сообщил Данилов.

Он отметил, что особое внимание будет уделено предприятиям, которые работают на территории "Л/ДНР".

"Лично мы обратили внимание на предприятия, работающие на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. На следующем заседании те люди, которые имеют к этому непосредственное отношение, так же будут отражены в соответствующих решениях СНБО", - добавил Данилов.

Напомним, Данилов заявил, что в ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны должен провести заседание по локдауну в Украине .

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