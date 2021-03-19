Данилов: СНБО в ближайшее время проведет заседание по локдауну в Украине

19 марта, 2021, 20:04

В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины должен провести заседание по локдауну в Украине

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 19 марта.

"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация.

Данилов отметил, что на текущей неделе Аппарат СНБО стал посылать информационные письма органам местного самоуправления и те начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мероприятий.

Напомним, 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 марта.

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