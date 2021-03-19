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Espreso.tvОбществоНикто не будет проводить тестирование на антитела для COVID-вакцинации, - Степанов

Никто не будет проводить тестирование на антитела для COVID-вакцинации, - Степанов


фото: odessamedia
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проводить тестирование на антитела для решения вопроса, вакцинировать человека или нет, никто не будет

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Проводить тестирование на антитела для решения вопроса, вакцинировать человека или нет, никто не будет. В этом нет никакой необходимости", - сказал министр.

По его словам, наличие антител не является основанием для отказа в проведении COVID-вакцинации.

  • Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов обвинил народного депутата Ольгу Стефанишину в распространении фейков о вакцинации от COVID-19.

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