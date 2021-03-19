"Вы нам мешали все время": Степанов обвинил нардепа Стефанишину в распространении фейков о вакцинации от COVID-19

19 марта, 2021, 10:44

Министр здравоохранения Максим Степанов обвинил народного депутата Ольгу Стефанишину в распространении фейков о вакцинации от COVID-19

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

Так, отвечая на вопрос народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной о причинах низкого уровня вакцинации от COVID-19 в Украине, Степанов заявил, что она "мешала все время своими манипуляциями".

"Как я уже неоднократно говорил, Украина находится на 36 месте в Европе по уровню смертности. Это главный результат. Это спасены десятки, сотни тысяч жизней, которые сделаны благодаря нашим врачам и нашим решением в которых точно вы, госпожа народный депутат, не имели никакого отношение. А нет, имели. вы нам мешали все это время своими манипуляциями, фейк, которые вы распространяли постоянно в том числе и по вакцинации ", - заявил Степанов.

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