Минздрав сократил список стран "красной" зоны

19 марта, 2021, 15:17

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Сейчас в красной находятся 44 страны

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

Следовательно, из "красной" в "зеленую" зону перенесли Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Литву, Лихтенштейн и Чили.

Сейчас "красный" список состоит из 44 стран, тогда как неделей ранее здесь находилась 51 страна.

Также в "зеленой" зоне находятся такие туристические страны, как Грузия, Египет, Марокко, Доминиканская Республика, Таиланд, Турция, Танзания, Тунис, Хорватия и Шри-Ланка. В "красной" зоне остаются, в частности, Болгария, Черногория, Чехия, Венгрия, Кипр, Польша, Албания.

Так, в "красную" зону включают те страны, где показатель заболеваемости COVID-19 превышает показатели Украины. По состоянию на 19 марта в Украине этот показатель составляет 354,5.

При въезде в Украину из стран "красной" зоны необходимо проходить самоизоляцию/карантин с помощью программы "Дія", что можно досрочно завершить после получения отрицательного теста на COVID.

Напомним, 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 марта.

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