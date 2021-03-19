Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 16 тыс. новых случаев

19 марта, 2021, 08:16

15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 марта

В частности, заболели 830 детей и 401 медработник, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 4444 человека;

летальных случаев - 262;

выздоровели - 4592 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53379, методом ИФА - 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40654).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1519926 человек;

выздоровели - 1248782 лица;

летальных исходов - 29 515;

проведения ПЦР-тестов - 7573737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 1210 случаев;

Винницкая область - 948 случаев;

Волынская область - 348 случаев;

Днепропетровская область - 716 случаев;

Донецкая область - 671 случай;

Житомирская область - 913 случаев;

Закарпатская - 546 случаев;

Запорожская область - 408 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 1134 случая;

Кировоградская область - 158 случаев;

Луганская область - 147 случаев;

Львовская область - 1140 случаев;

Николаевская область - 419 случаев;

Одесская область - 935 случаев;

Полтавская область - 543 случая;

Ровенская область - 443 случая;

Сумская область - 489 случаев;

Тернопольская область - 628 случаев;

Харьковская область - 1085 случаев;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 855 случаев;

Черкасская область - 536 случаев;

Черновицкая область - 584 случая;

Черниговская область - 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 марта 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов четверга, 18 Март 2021