Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили почти 16 тыс. новых случаев
В частности, заболели 830 детей и 401 медработник, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 4444 человека;
- летальных случаев - 262;
- выздоровели - 4592 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53379, методом ИФА - 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40654).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1519926 человек;
- выздоровели - 1248782 лица;
- летальных исходов - 29 515;
- проведения ПЦР-тестов - 7573737.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 1210 случаев;
Винницкая область - 948 случаев;
Волынская область - 348 случаев;
Днепропетровская область - 716 случаев;
Донецкая область - 671 случай;
Житомирская область - 913 случаев;
Закарпатская - 546 случаев;
Запорожская область - 408 случаев;
Ивано-Франковская область - 506 случаев;
Киевская область - 1134 случая;
Кировоградская область - 158 случаев;
Луганская область - 147 случаев;
Львовская область - 1140 случаев;
Николаевская область - 419 случаев;
Одесская область - 935 случаев;
Полтавская область - 543 случая;
Ровенская область - 443 случая;
Сумская область - 489 случаев;
Тернопольская область - 628 случаев;
Харьковская область - 1085 случаев;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 855 случаев;
Черкасская область - 536 случаев;
Черновицкая область - 584 случая;
Черниговская область - 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
15850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 марта 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов четверга, 18 Март 2021
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти