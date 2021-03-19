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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку четвертьфинала

Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку четвертьфинала


фото: Getty Images
Сегодня, 19 марта, пройдет жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале ЛЧ сыграют мадридский "Реал", дортмундская "Боруссия", мюнхенская "Бавария", португальский "Порту", французский ПСЖ, а также английские "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ пройдет сегодня, 19 марта. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1", официальном сайте УЕФА и Медиасервисе Megogo. Начало в 13:00.

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