Лига чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку четвертьфинала
19 марта, 2021, 07:35
Сегодня, 19 марта, пройдет жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четвертьфинале ЛЧ сыграют мадридский "Реал", дортмундская "Боруссия", мюнхенская "Бавария", португальский "Порту", французский ПСЖ, а также английские "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ пройдет сегодня, 19 марта. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1", официальном сайте УЕФА и Медиасервисе Megogo. Начало в 13:00.
- 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила римский "Лацио" .
- В параллельном матче лондонский "Челси" победил "Атлетико" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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