"Челси" обыграл "Атлетико" и стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов

17 марта, 2021, 23:56

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил "Атлетико"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первая встреча команд завершилась победой "Челси" над "Атлетико" со счетом 1:0. Сегодняшний матч закончился с идентичным результатом.

Единственный мяч в первом тайме забил марокканец Хаким Зиеш, который точно пробил по воротам Яна Облака после передачи Тимо Вернера.

Футболисты "Челси" удвоили преимущество уже в конце встречи. Во время суматохи в штрафной "Атлетико" Кристиан Пулишич пробросил мяч на Эмерсона, защитник мощно пробил в правый нижний угол ворот мадридцев.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

17 марта

"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 2:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Зиеш, 34, Эмерсон, 90 + 4

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.

В параллельном матче английский "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахской "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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