"Челси" обыграл "Атлетико" и стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первая встреча команд завершилась победой "Челси" над "Атлетико" со счетом 1:0. Сегодняшний матч закончился с идентичным результатом.
Единственный мяч в первом тайме забил марокканец Хаким Зиеш, который точно пробил по воротам Яна Облака после передачи Тимо Вернера.
Футболисты "Челси" удвоили преимущество уже в конце встречи. Во время суматохи в штрафной "Атлетико" Кристиан Пулишич пробросил мяч на Эмерсона, защитник мощно пробил в правый нижний угол ворот мадридцев.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
17 марта
"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 2:0 (первый матч - 1:0)
Голы: Зиеш, 34, Эмерсон, 90 + 4
- 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.
- В параллельном матче английский "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахской "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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