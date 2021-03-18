Возможно, что через неделю проведем ряд внеочередных заседаний Рады, - Арахамия

18 марта, 2021, 12:41

Лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия не исключает проведение внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады через неделю

"Возможно, через неделю проведем ряд внеочередных сессий, что позволит нам ускорить рассмотрение законопроектов (включенных в повестку дня - ред), рассмотрение которых невозможно из-за того, что народные депутаты зашли в процесс рассмотрения поправок (к законопроекту №2194 - ред)", - сказал Арахамия.

Он дожал, что на следующей неделе провести внеочередные пленарные заседания парламента не удастся, поскольку согласно календарному плану Верховной Рады, народные депутаты работают с избирателями.

В частности народные депутаты на текущей пленарной неделе должны были рассмотреть законопроекты в первом чтении о внесении изменений в законы, касающиеся реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, а также о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации.

Ранее сообщалось, что на этой неделе будут рассматриваться законы, связанные с земельной реформой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb