На этой неделе будут рассматриваться законы, связанные с земельной реформой, - Разумков

15 марта, 2021, 11:43

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о планах Верховной Рады на неделю

Об этом он сказал во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины, передает Эспрессо.TV .

"Если мы говорим о законопроектах, которые будут выноситься на эту неделю, то это законы, связанные с земельной реформой №2194 и №2195. Они завтра будут стоять в повестке дня. Важными вопросом будет направление в КСУ законопроекта регистрационный №5133 о нормировании вопрос назначения директора НАБУ и директора ГБР для того, чтобы привести в соответствие с Конституцией. Вы знаете и о решении КСУ и о тех проблемах, которые возникают в связи с этим и я уверен, что парламент готов будет присоединиться к решению этого вопроса и как можно скорее рассмотрит в стенах Верховной Рады ", - сказал Разумков.

Он также рассказал, что 18 марта в Украине будет президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

"Было обращение ВРУ с предложением выступления господина Неуседы в парламенте. Я предварительно поговорил с депутатами всех фракций и такая инициатива поддерживается. Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс", - отметил спикер Рады.

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