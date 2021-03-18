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Espreso.tvОбществоВерховный суд назначил рассмотрение обжалования Тупицким указа Зеленского об отстранении от должности председателя КСУ

Верховный суд назначил рассмотрение обжалования Тупицким указа Зеленского об отстранении от должности председателя КСУ


фото: ukranews
17 марта Кассационный суд в составе ВСУ вынес решение по иску Александра Тупицкого к Президенту Владимиру Зеленскому о признании незаконным и недействительным указа об отстранении от должности судьи Конституционного Суда

Об этом сообщает пресс-служба суда.

ВС постановил принять иск к рассмотрению, открыть производство по делу и назначить дело к рассмотрению в судебном заседании в 12:00 13 апреля 2021 года.

Читайте также: Тупицкий подал третий иск об отмене указа Зеленского об отстранении от должности судьи КС

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