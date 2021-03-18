Верховный суд назначил рассмотрение обжалования Тупицким указа Зеленского об отстранении от должности председателя КСУ

18 марта, 2021, 17:04

17 марта Кассационный суд в составе ВСУ вынес решение по иску Александра Тупицкого к Президенту Владимиру Зеленскому о признании незаконным и недействительным указа об отстранении от должности судьи Конституционного Суда

Об этом сообщает пресс-служба суда.

ВС постановил принять иск к рассмотрению, открыть производство по делу и назначить дело к рассмотрению в судебном заседании в 12:00 13 апреля 2021 года.

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