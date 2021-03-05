Тупицкий подал третий иск об отмене указа Зеленского об отстранении от должности судьи КСУ

5 марта, 2021, 15:44

В Верховный суд поступил иск из-за указа президента Владимира Зеленского об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"4 марта в Кассационного административного суда в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента об отстранении от должности судьи КСУ. В указе говорится об отстранении от должности судьи с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в сообщении .

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Как отмечается, Тупицкий, уже в третий раз обращается в Верховный суд.

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