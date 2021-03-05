Тупицкий подал третий иск об отмене указа Зеленского об отстранении от должности судьи КСУ
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"4 марта в Кассационного административного суда в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента об отстранении от должности судьи КСУ. В указе говорится об отстранении от должности судьи с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в сообщении .
Читайте также: Верховный суд отказался возбуждать дело об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности
Как отмечается, Тупицкий, уже в третий раз обращается в Верховный суд.
Читайте также: Верховный суд оставил без рассмотрения иск по указу Зеленского об отстранении Тупицкого, предоставив время на устранение недостатков
- 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.
- 22 февраля Зеленский заявил, что КСУ возобновит работу, если удастся "избавиться" от его главы Александра Тупицкого
-
26 февраля президент Владимир Зеленский указом продолжил отстранения Александра Тупицкого от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти