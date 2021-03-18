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Espreso.tvОбществоРазумков считает, что пока нет оснований для широкой коалиции

Разумков считает, что пока нет оснований для широкой коалиции

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодня нет оснований для создания широкой коалиции в парламенте

Об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, передает "Цензор.НЕТ".

"Если мы говорим о расширении коалиции, то я не исключаю никаких случаев. Но на сегодня, я думаю, пока слишком рано об этом говорить", - сказал Разумков.

Он уточнил, что на сегодня фракция "Слуга народа" выполняет функции коалиции в парламенте и включает 245 народных депутатов.

По словам Разумкова, этого более чем достаточно, чтобы "и формально, и реально в стенах Верховной Рады действовала коалиция во коалиционном соглашении, какова программа партии "Слуга народа".

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