Разумков считает, что пока нет оснований для широкой коалиции
18 марта, 2021, 09:49
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодня нет оснований для создания широкой коалиции в парламенте
Об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, передает "Цензор.НЕТ".
"Если мы говорим о расширении коалиции, то я не исключаю никаких случаев. Но на сегодня, я думаю, пока слишком рано об этом говорить", - сказал Разумков.
Он уточнил, что на сегодня фракция "Слуга народа" выполняет функции коалиции в парламенте и включает 245 народных депутатов.
По словам Разумкова, этого более чем достаточно, чтобы "и формально, и реально в стенах Верховной Рады действовала коалиция во коалиционном соглашении, какова программа партии "Слуга народа".
- Напомним, что Юлия Тимошенко подтвердила информацию о переговорах с партией "Слуга народа" о вхождении "Батькивщины" в коалицию и переформатирование правительства.
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