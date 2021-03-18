Об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, передает "Цензор.НЕТ".

"Если мы говорим о расширении коалиции, то я не исключаю никаких случаев. Но на сегодня, я думаю, пока слишком рано об этом говорить", - сказал Разумков.

Он уточнил, что на сегодня фракция "Слуга народа" выполняет функции коалиции в парламенте и включает 245 народных депутатов.

По словам Разумкова, этого более чем достаточно, чтобы "и формально, и реально в стенах Верховной Рады действовала коалиция во коалиционном соглашении, какова программа партии "Слуга народа".

Напомним, что Юлия Тимошенко подтвердила информацию о переговорах с партией "Слуга народа" о вхождении "Батькивщины" в коалицию и переформатирование правительства.

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