"Вильярреал" - "Динамо": букмекеры дали неутешительный прогноз на матч Лиги Европы

18 марта, 2021, 13:49

Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На победу "Вильярреала" ведущие конторы дают 1.50, на ничью - 4.10, а на выигрыш "Динамо" предлагают коэффициент 7.00.

В выход киевлян в четвертьфинал Лиги Европы букмекеры не верят - 17.00 против 1.01 у испанцев, которые победили в первой игре 2: 0.

Матч между "Вильярреалом" и "Динамо" состоится сегодня в Испании и начнется в 22:00.

Напомним, 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" - 0: 2.

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