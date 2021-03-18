"Вильярреал" - "Динамо": букмекеры дали неутешительный прогноз на матч Лиги Европы
18 марта, 2021, 13:49
Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На победу "Вильярреала" ведущие конторы дают 1.50, на ничью - 4.10, а на выигрыш "Динамо" предлагают коэффициент 7.00.
В выход киевлян в четвертьфинал Лиги Европы букмекеры не верят - 17.00 против 1.01 у испанцев, которые победили в первой игре 2: 0.
Матч между "Вильярреалом" и "Динамо" состоится сегодня в Испании и начнется в 22:00.
- Напомним, 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" - 0: 2.
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