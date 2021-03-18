Президент WBC анонсировал громкое возвращение американского нокаутёр Уайлдера

18 марта, 2021, 13:01

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер проведет следующий бой против победителя поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам президента WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулеймана, он поддерживает идею проведения боя с участием бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Донтея Валйдера за статус официального претендента на титул. Соперником американца он хочет видеть Диллиана Уайта, которому 27 марта необходимо победить "временного чемпиона мира WBC Александра Поветкина, который нокаутировал его в августе 2020 года.

"Мне нравится эта идея. Посмотрим, что произойдет 27 марта. Если Уайт победит, тогда он станет "временным" чемпионом. Он будет в привилегированном положении", - сказал Сулейман.

Поддержал идею президента WBC и промоутер британца Эдди Хирн.

"Уайлдер против Уайта - это бой, о котором мы уже давно говорили. Диллиан Уайт вызывал его на поединок около трех лет, а потом вдруг Деонтей Уайлдер проиграл и теперь он вызывает Уайта", - сказал Хирн.

Деонтей Уайлдер в феврале 2020 года проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона мира WBC. 41 из 42 побед американец получил нокаутом.

17 марта стало известно, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри будет вынужден заплатить Деонтею Уайлдеру большие отступные за разрешение на поединок с соотечественником Энтони Джошуа.

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