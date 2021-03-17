Уайлдер выбил из Фьюри огромные отступные за разрешение на бой с Джошуа
Об этом заявил инсайдер Макс Келлерман, сообщает vRINGe.com .
По его словам, Уайлдер, по условиям контракта, имеет право на третий бой с Фьюри, поэтому британцу придется заплатить ему, чтобы встретиться с Джошуа.
"По условиям контракта Уайлдеру принадлежат серьезные отступные. И это не десятки и даже не сотни тысяч долларов США. Это где-то в районе $ 5 млн - $ 10 млн. Согласитесь, за такие деньги можно спокойно посидеть в стороне и немного подождать. Сейчас нет никакого интереса к еще одного боя между Уайлдером и Фьюри. Никто не верит, что в Деонтея есть какие-то шансы. Он должен побить сначала кого-то другого ", - сказал Келлерман.
В первом поединке между британцем и американцем за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе в декабре 2018 была зафиксирована ничья. В феврале 2020 Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс.
Тайсон Фьюри 15 марта подписал контракт на два поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Джошуа, который владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 15 марта промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- 16 марта стало известно, что Джошуа и Тайсон Фьюри получат за поединок за титул абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
- 17 марта стало известно, что организаторы поединка между Джошуа и Тайсоном Фьюри не могут определиться с местом его проведения .
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