Уайлдер выбил из Фьюри огромные отступные за разрешение на бой с Джошуа

17 марта, 2021, 13:55

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри будет вынужден заплатить американцу Деонтею Уайлдеру большие отступные за разрешение на поединок с соотечественником Энтони Джошуа

Об этом заявил инсайдер Макс Келлерман, сообщает vRINGe.com .

По его словам, Уайлдер, по условиям контракта, имеет право на третий бой с Фьюри, поэтому британцу придется заплатить ему, чтобы встретиться с Джошуа.

"По условиям контракта Уайлдеру принадлежат серьезные отступные. И это не десятки и даже не сотни тысяч долларов США. Это где-то в районе $ 5 млн - $ 10 млн. Согласитесь, за такие деньги можно спокойно посидеть в стороне и немного подождать. Сейчас нет никакого интереса к еще одного боя между Уайлдером и Фьюри. Никто не верит, что в Деонтея есть какие-то шансы. Он должен побить сначала кого-то другого ", - сказал Келлерман.

В первом поединке между британцем и американцем за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе в декабре 2018 была зафиксирована ничья. В феврале 2020 Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс.

Тайсон Фьюри 15 марта подписал контракт на два поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Джошуа, который владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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