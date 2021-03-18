Подсанкционный нефтеперерабатывающий завод жены Медведчука будет выпускать бензин - "Схемы"

18 марта, 2021, 10:31

Подсанкционный Новошахтинский завод нефтепродуктов в России, который принадлежит жене Виктора Медведчука Оксане Марченко, будет выпускать бензин Евро-5

Об этом пишут "Схемы" .

По информации издания, российская компания "НЗНП Инжиниринг", бенефициарным владельцем которой является Марченко, подписала с российским научно-исследовательским институтом нефти и газа "Петон" соглашение о начале строительства третьей и четвертой очереди "Новошахтинского завода нефтепродуктов", большей частью которого также обладает Марченко и который попал под украинские санкции.

"Комплекс производства автомобильных бензинов включает в себя секцию гидроочистки нефти, секцию "Пенекс" и секцию каталитического риформинга и предназначен для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5. Срок реализации проекта - декабрь 2023", - говорится в пресс-релизе "Петона".

Отмечается, что в июле 2020 года "НЗНП Инжиниринг" и научно-исследовательский институт "Петон" подписали контракт на проектирование комплекса глубокой переработки нефти, а в декабря 2020 года состоялось официальное мероприятие "забивки первой сваи".

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" - российское акционерное общество в Ростовской области. Завод осуществляет неглубокую переработку нефти. Его продукция - битум, мазут и газойль (аналог дизтоплива). При этом НЗНП успешный - он попал в сотню крупнейших предприятий в рейтинге российского Forbes. Большей долей завода владеет Оксана Марченко.

Напомним, 19 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны по применению санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены народного депутата Тараса Козака Натальи Лавренюк и еще пяти физических лиц и 19 юридических лиц. Среди них - "Новошахтинский завод нефтепродуктов". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, АО "НЗНП" поставляло нефтепродукты в ОРДЛО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb