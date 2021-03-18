Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
18 марта, 2021, 07:07
В среду, 17 марта, были последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
17 марта
"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 2: 0 (первый матч - 1: 0)
Голы: Зиеш, 34, Эмерсон, 90 + 4
"Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) 2: 1 (первый матч 4: 1)
Голы: Левандовски, 33 (пен.), Чупо-Мотинг, 73 - Пароло, 82
- 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила римский "Лацио" .
- В параллельном матче лондонский "Челси" победил "Атлетико" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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