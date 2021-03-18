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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: Getty Images
В среду, 17 марта, были последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

17 марта

"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 2: 0 (первый матч - 1: 0)

Голы: Зиеш, 34, Эмерсон, 90 + 4

"Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) 2: 1 (первый матч 4: 1)

Голы: Левандовски, 33 (пен.), Чупо-Мотинг, 73 - Пароло, 82

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