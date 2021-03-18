Лига чемпионов: определились все команды, которые вышли в четвертьфинал
18 марта, 2021, 00:00
После матчей 17 марта определились все команды, которые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четвертьфинале ЛЧ сыграют мадридский "Реал", дортмундская "Боруссия", мюнхенская "Бавария", португальский "Порту", французский ПСЖ, а также английские "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
- 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила римский "Лацио" .
- В параллельном матче лондонский "Челси" победил "Атлетико" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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