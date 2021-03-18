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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: определились все команды, которые вышли в четвертьфинал

Лига чемпионов: определились все команды, которые вышли в четвертьфинал


фото: Getty Images
После матчей 17 марта определились все команды, которые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале ЛЧ сыграют мадридский "Реал", дортмундская "Боруссия", мюнхенская "Бавария", португальский "Порту", французский ПСЖ, а также английские "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

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