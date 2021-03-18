Лига чемпионов: определились все команды, которые вышли в четвертьфинал

18 марта, 2021, 00:00

После матчей 17 марта определились все команды, которые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале ЛЧ сыграют мадридский "Реал", дортмундская "Боруссия", мюнхенская "Бавария", португальский "Порту", французский ПСЖ, а также английские "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила римский "Лацио" .

В параллельном матче лондонский "Челси" победил "Атлетико" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb