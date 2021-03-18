Лучший боксер мира отказался признавать поражение от Мейвезера
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Альвареса, который потерпел единственное поражение в карьере от Мейвезера в 2013 году по очкам, он не считает, что проиграл тот бой.
"Когда я дрался с Флойдом, мне было всего 23 года. С тех пор я возмужал. Тогда мне катастрофически не хватало опыта и зрелости. Но я не считаю этот бой поражением. Считаю, тот бой был уроком. И я усвоил этот урок", - сказал Альварес.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
В мае мексиканец проведет объединительный поединок против британца Билли Джо Сондерса, который владеет поясом WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 28 февраля Сауль Альварес победил техническим нокаутом турка Авни Йилдирима в бою за титулы WBA и WBC во втором среднем весе.
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