Лучший боксер мира отказался признавать поражение от Мейвезера

18 марта, 2021, 10:09

Мексиканский боксер Сауль Альварес не считает, что проиграл американцу Флойду Мейвезеру в 2013 году

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Альвареса, который потерпел единственное поражение в карьере от Мейвезера в 2013 году по очкам, он не считает, что проиграл тот бой.

"Когда я дрался с Флойдом, мне было всего 23 года. С тех пор я возмужал. Тогда мне катастрофически не хватало опыта и зрелости. Но я не считаю этот бой поражением. Считаю, тот бой был уроком. И я усвоил этот урок", - сказал Альварес.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

В мае мексиканец проведет объединительный поединок против британца Билли Джо Сондерса, который владеет поясом WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 28 февраля Сауль Альварес победил техническим нокаутом турка Авни Йилдирима в бою за титулы WBA и WBC во втором среднем весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb