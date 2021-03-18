 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЛучший боксер мира отказался признавать поражение от Мейвезера

Лучший боксер мира отказался признавать поражение от Мейвезера


фото: Getty Images
Мексиканский боксер Сауль Альварес не считает, что проиграл американцу Флойду Мейвезеру в 2013 году

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Альвареса, который потерпел единственное поражение в карьере от Мейвезера в 2013 году по очкам, он не считает, что проиграл тот бой.

"Когда я дрался с Флойдом, мне было всего 23 года. С тех пор я возмужал. Тогда мне катастрофически не хватало опыта и зрелости. Но я не считаю этот бой поражением. Считаю, тот бой был уроком. И я усвоил этот урок", - сказал Альварес.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

В мае мексиканец проведет объединительный поединок против британца Билли Джо Сондерса, который владеет поясом WBO (Всемирной боксерской организации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать