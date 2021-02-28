Лучший боксер мира Альварес нокаутировал Йылдырыма в 3-м раунде

28 февраля, 2021, 16:53

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил техническим нокаутом турка Авни Йылдырыма в бою за титулы WBA и WBC во втором среднем весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в Майами (США) Альварес отстоял в поединке против Йилдирима титул чемпиона мира во втором среднем весе (76,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

В 3-м раунде Альварес послал Йылдырыма в нокдаун, турок встал, но после завершения трехминутки решил сдаться. Таким образом, "Канело" одержал победу техническим нокаутом.

Сауль Альварес лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

The moment that secured the win for Canelo pic.twitter.com/mxofve7qMj - DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021

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