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Espreso.tvСпортЛучший боксер мира Альварес нокаутировал Йылдырыма в 3-м раунде

Лучший боксер мира Альварес нокаутировал Йылдырыма в 3-м раунде


фото: twitter.com/DAZNBoxing
Мексиканский боксер Сауль Альварес победил техническим нокаутом турка Авни Йылдырыма в бою за титулы WBA и WBC во втором среднем весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в Майами (США) Альварес отстоял в поединке против Йилдирима титул чемпиона мира во втором среднем весе (76,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

В 3-м раунде Альварес послал Йылдырыма в нокдаун, турок встал, но после завершения трехминутки решил сдаться. Таким образом, "Канело" одержал победу техническим нокаутом.

Сауль Альварес лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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