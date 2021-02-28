Лучший боксер мира Альварес нокаутировал Йылдырыма в 3-м раунде
28 февраля, 2021, 16:53
Мексиканский боксер Сауль Альварес победил техническим нокаутом турка Авни Йылдырыма в бою за титулы WBA и WBC во втором среднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня в Майами (США) Альварес отстоял в поединке против Йилдирима титул чемпиона мира во втором среднем весе (76,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
В 3-м раунде Альварес послал Йылдырыма в нокдаун, турок встал, но после завершения трехминутки решил сдаться. Таким образом, "Канело" одержал победу техническим нокаутом.
Сауль Альварес лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
The moment that secured the win for Canelo pic.twitter.com/mxofve7qMj- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти