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Espreso.tvОбществоКиевское метро работает в обычном режиме, взрывчатка не обнаружена

Киевское метро работает в обычном режиме, взрывчатка не обнаружена


фото: reuters
Полиция Киева проверила 7 станций метро после сообщения о минировании: взрывчатку не нашли, станции открыты

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Telegram.

Все станции проверены и открыты для пассажиров.

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Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме

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