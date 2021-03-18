Киевское метро работает в обычном режиме, взрывчатка не обнаружена

18 марта, 2021, 18:06

Полиция Киева проверила 7 станций метро после сообщения о минировании: взрывчатку не нашли, станции открыты

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Telegram.

Все станции проверены и открыты для пассажиров.

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Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме

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