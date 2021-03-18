В Киеве сообщили о заминировании семи станций метро
18 марта, 2021, 15:56
Для проверки отправили полицейских, кинологов и взрывотехников.
В столице аноним сообщил о заминировании 7 станций метро и двух пересадочных узлов
Об этом сообщают Стражи.Еспресо .
Список станций:
- "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота"
- "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого"
- "Площадь Независимости"
- "Крещатик"
- "Академгородок"
- "Красный хутор"
- "Героев Днепра".
Для проверки отправили полицейских, кинологов и взрывотехников.
Станции закрыт на вход и выход.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти