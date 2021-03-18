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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании семи станций метро

В Киеве сообщили о заминировании семи станций метро

В столице аноним сообщил о заминировании 7 станций метро и двух пересадочных узлов

Об этом сообщают Стражи.Еспресо .

Список станций:

  • "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота"
  • "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого"
  • "Площадь Независимости"
  • "Крещатик"
  • "Академгородок"
  • "Красный хутор"
  • "Героев Днепра".

Для проверки отправили полицейских, кинологов и взрывотехников.
Станции закрыт на вход и выход.

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