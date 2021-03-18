Кабмин может восстановить "карантинные" выплаты ФЛПм: Петрашко назвал условия

18 марта, 2021, 13:57

Кабинет министров может восстановить "карантинные" программы помощи предпринимателям в случае дальнейшего усиления карантина в Украине

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сказал во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV .

По словам Петрашко, действия правительства будут зависеть от карантинных ограничений, которые будут внедрены в Украине.

"У нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений (карантинных - ред.) будут продолжаться", - сказал Петрашко.

Министр заверил, что правительство будет реагировать. Против будет действовать "в зависимости от ситуации", поскольку сейчас усиленные карантинные ограничения действуют только на отдельных карантинных зонах.

Так, отметил Петрашко, сегодня в стране большинство областей работает нормально.

Напомним, ранее глава депутатской фракции Давид Арахамия назвал условие введения в Украине локдауна из-за коронавируса.

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