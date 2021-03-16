Арахамия назвал условие введения в Украине локдауна в связи с коронавирусом

16 марта, 2021, 10:41

Локдаун могут ввести в регионе, где четыре или более области окажутся в "красной" зоне по распространению COVID-19

Об этом председатель депутатской фракции Давид Арахамия сказал журналистам под стенами Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Локдаун все же будет в селективных регионах, которые красного цвета ... И если четыре, кажется, я у министра спрашивал, красных рядом друг с другом, в таком регионе может быть введен локдаун", - сказал Арахамия.

Полный локдаун, по словам Арахамии, станет возможным, только если все области попадут в "красную" зону по распространению COVID-19.

Напомним, по состоянию на 15 марта в "красной" зоне остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Киев, Винницкая и Львовская области находятся на грани "красной" карантинной зоны.