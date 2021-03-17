Венедиктова заявила, что правоохранители не предоставляли ей материалов для подозрения Медведчуку

17 марта, 2021, 16:49

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что есть ряд дел, где фигурирует лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Я смотрю доказательную базу, если считаю подозрение аргументированным и законным - я это делаю. На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил", - сказала Венедиктова.

Она уточнила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, несколько.

"Дел много, из них перспективные - посмотрим, мы работаем в этом направлении", - сказала генпрокурор.

19 февраля на нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко наложены санкции за финансирование терроризма.