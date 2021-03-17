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В Верховной Раде загорелся пульт для голосования. ВИДЕО

17 марта загорелся пульт для голосования народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка. Голова ВР Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании

О событии народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

"Загорелась кнопка, вот что правки делают", - прокомментировал Ярослав Железняк.

Из-за инцидента голова Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил 15-минутный перерыв в заседании.

 

 

 

  • Напомним, в марте Верховная Рада для предотвращения кнопкодавства перешла на новую систему голосования, которая считывает отпечаток пальца нардепа.

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