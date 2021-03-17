В Верховной Раде загорелся пульт для голосования. ВИДЕО
17 марта, 2021, 13:15
17 марта загорелся пульт для голосования народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка. Голова ВР Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании
О событии народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
"Загорелась кнопка, вот что правки делают", - прокомментировал Ярослав Железняк.
Из-за инцидента голова Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил 15-минутный перерыв в заседании.
- Напомним, в марте Верховная Рада для предотвращения кнопкодавства перешла на новую систему голосования, которая считывает отпечаток пальца нардепа.
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