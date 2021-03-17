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Espreso.tvСпортВ "Шахтере" назвали количество зрителей, которых пустят на матч с "Ромой" в Киеве

В "Шахтере" назвали количество зрителей, которых пустят на матч с "Ромой" в Киеве


фото: shakhtar.com
На ответной игре 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и итальянской "Ромой" на НСК "Олимпийский" в Киеве разрешат присутствовать 14 тыс. болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам коммерческого директора клуба Дмитрия Кириленко, количество зрителей на трибунах было решено уменьшить с 22 тыс. до 14 тыс, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве.

"Учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье - первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тыс. Болельщиков, мы снизили цифру до 20% - это около 14 тыс. максимум ", - сказал Кириленко.

Повторная игра между "Шахтером" и "Ромой" состоится 18 марта в Киеве и начнется в 19:55. В первом матче в Риме итальянцы победили 3: 0.

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