Умер бывший футболист и тренер "Карпат" Борис Рассихин

17 марта, 2021, 11:22

16 марта на 84-м году жизни скончался бывший игрок и главный тренер львовских "Карпат" Борис Рассихин

Об этом сообщил журналист Юрий Назаркевич в facebook.

По его словам, бывшего игрока "Карпат" и заслуженного тренера Украины Бориса Рассихин ни стало 16 марта.

"Борис Рассихин был игроком созданной еще в 1963 году команды" Карпаты "и вообще в 1963-1964 годах провел за львовскую команду 55 игр и забил 5 голов. В 1970-х годах работал помощником Эрнеста Юста в тренерском штабе« Карпат », а в 1989 году приложил много усилий для возрождения команды, став ее главным тренером ", - написал Назаркевич.

Борис Рассихин также играл за "Шахтер". Тренировал "Буковину" и "Прикарпатье".

Напомним, 8 марта на 74-м году жизни скончался футболист и тренер Роман Покора , который в 1969 году стал в составе львовских "Карпат" обладателем Кубка СССР.

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