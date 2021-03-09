Умер обладатель Кубка СССР в составе львовских "Карпат" Роман Покора

9 марта, 2021, 09:01

На 74-м году жизни скончался футболист и тренер Роман Покора, который в 1969 году стал в составе львовских "Карпат" обладателем Кубка СССР

Об этом сообщил журналист Юрий Назаркевич в facebook.

По его словам, Роман Покорность умер 8 марта.

"Не стало одного из самых известных львовских и украинских специалистов футбола, бывшего полузащитника "Карпат" Романа Михайловича Покоры. В 1966-1973 годах Роман Покора провел за" Карпаты "191 матч, забил 11 голов, приобщившись в том числе и к завоеванию Кубка СССР- 1969 ", - написал Назаркевич.

После завершения карьеры Смирение тренировал "Волынь", "Александрию", "Скалу", "Полесье", винницкую "Ниву", "Николаев", "Энергетик" и "Гелиос".

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