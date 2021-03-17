Укрзализныця продолжит запускать спецрейсы в "красную" зону

17 марта, 2021, 14:29

В "красную" карантинную зону продолжат запускать специальные рейсы поездов до отмены карантина

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Он отметил, что спецрейсы является компромиссным решением, поскольку Укрзализныця считает, что остановка железнодорожного сообщения не является эффективной.

"По сути это те же маршрутные рейсы, которые просто в отдельные даты мы открываем. Мы сейчас сделали первую волну, после 8 марта - Черновцы, Закарпатье и Ивано-Франковская область, в самые пиковые даты людей вывезли. То же самое сейчас делаем на этой неделе и на следующей неделе ", - сказал Перцовский.

По его словам, железнодорожное сообщение особенно не способствует распространению эпидемии. А с учетом того, что многие пассажиры доезжают до поездов автобусами, ограничения на высадку и посадку в "красных зонах" являются номинальными.

Перцовский отметил, что запуск спецрейсов соглашается с ОГА, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

"Обычно это дни с наибольшей нагрузкой. Сейчас мы подаем так, чтобы в пятницу-субботу люди могли туда поехать и в воскресенье вернуться. Как только будут согласованы, сразу УЗ на своем сайте и в Facebook все анонсирует", - сообщил он.

На сегодня рассматривается возможность запускать спецрейсы к "красным зон" в отдельные дни.

"Сейчас проходит процесс согласования, как только будет" зеленый свет ", то мы сразу скажем, что в эти даты, кому надо, можно будет уехать или в одну сторону или в другую", - отметил представитель Укрзализныци.

Напомним, по состоянию на 17 марта в "красной" зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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