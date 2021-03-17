"Ман Сити" Зинченка победил "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

17 марта, 2021, 00:05

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахскою "Боруссию"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Первая встреча команд завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:0. В менхенгладбахской "Боруссии" оставалось крайне мало шансов на выход.

Сегодняшний матч закончился с идентичным счетом. "Манчестер Сити" забил два гола за стартовые минуты встречи. Сначала забил Кевин Де Брюйне, а уже через несколько минут отличился Илкай Гюндоган.

Украинский футболист Александр Зинченко появился на поле на 63-й минуте, левый защитник заменил Жоау Канселу.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

16 марта

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2:0 (первый матч 2: 0)

Голы: Где Брюйне, 12 Гюндоган, 18

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb