"Ман Сити" Зинченка победил "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Первая встреча команд завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:0. В менхенгладбахской "Боруссии" оставалось крайне мало шансов на выход.
Сегодняшний матч закончился с идентичным счетом. "Манчестер Сити" забил два гола за стартовые минуты встречи. Сначала забил Кевин Де Брюйне, а уже через несколько минут отличился Илкай Гюндоган.
Украинский футболист Александр Зинченко появился на поле на 63-й минуте, левый защитник заменил Жоау Канселу.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
16 марта
"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2:0 (первый матч 2: 0)
Голы: Где Брюйне, 12 Гюндоган, 18
- 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.
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