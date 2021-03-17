Степанов объяснил, почему увеличили период между прививками от коронавируса вакциной CoviShield

17 марта, 2021, 17:20

Министерство здравоохранения увеличило интервал между первым и вторым введением дозы вакцины CoviShield с 28 дней до 90 дней

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

"Согласно исследованиям, проведенным в странах, которые раньше начали вакцинацию вместе с компанией AstraZeneca, для того, чтобы достичь большей эффективности вакцины, нужно, чтобы период между первой и второй прививкой оптимально был до 12 недель, лучше 12 недель. Наши иммунологи рекомендовали увеличить период с 4 до 12 недель. Это связано с эффективностью действия вакцины, с большей защитой человека", - сказал Степанов.