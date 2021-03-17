Стало известно, впустят ли фанатов на финал Лиги чемпионов

17 марта, 2021, 18:01

В УЕФА уверены, что болельщики смогут посетить финал Лиги чемпионов в турецком Стамбуле

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководители УЕФА убеждены, что благодаря программе вакцинации от коронавируса, хотя бы минимальное количество фанатов сможет попасть на финал Лиги чемпионов.

Матч состоится 29 мая на "Олимпийском" стадионе в турецком Стамбуле. Город должен был принять финал Лиги чемпионов в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 решающий матч перенесли в Лиссабон.

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.

В параллельном матче английский "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахскую "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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