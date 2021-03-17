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Espreso.tvСпортСтало известно, впустят ли фанатов на финал Лиги чемпионов

Стало известно, впустят ли фанатов на финал Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В УЕФА уверены, что болельщики смогут посетить финал Лиги чемпионов в турецком Стамбуле

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководители УЕФА убеждены, что благодаря программе вакцинации от коронавируса, хотя бы минимальное количество фанатов сможет попасть на финал Лиги чемпионов.

Матч состоится 29 мая на "Олимпийском" стадионе в турецком Стамбуле. Город должен был принять финал Лиги чемпионов в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 решающий матч перенесли в Лиссабон.

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