Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Италии
17 марта, 2021, 18:42
Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал турнира ATP в итальянской Бьелле
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во втором круге турнира ATP Сергей Стаховский переиграл Марка Андреа Хуслера из Швейцарии в двух сетах. Поединок продолжался 2 часа и 5 минут. Украинец реализовал 1/2 брейк-поинтов и выполнил 11 подач навылет.
В четвертьфинале Biella Challenger Indoor 4 Стаховский сыграет против победителя пары Даниэль Мазур - Йонас Ферейтек.
ATP Challenger Tour
15-21 марта
Бьелла, Италия
Сергей Стаховский (Украина) - Марк Андреа Хуслер (Швейцария) - 7:5, 3:6, 7:6
- Напомним, 6 марта Сергей Стаховский выступил в поддержку заключенного на 7 лет одесского общественного активиста и видеоблоггер Сергея Стерненко.
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