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Espreso.tvСпортСтаховский вышел в четвертьфинал турнира в Италии

Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Италии


фото: Getty Images
Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал турнира ATP в итальянской Бьелле

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во втором круге турнира ATP Сергей Стаховский переиграл Марка Андреа Хуслера из Швейцарии в двух сетах. Поединок продолжался 2 часа и 5 минут. Украинец реализовал 1/2 брейк-поинтов и выполнил 11 подач навылет.

В четвертьфинале Biella Challenger Indoor 4 Стаховский сыграет против победителя пары Даниэль Мазур - Йонас Ферейтек.

ATP Challenger Tour

15-21 марта

Бьелла, Италия

Сергей Стаховский (Украина) - Марк Андреа Хуслер (Швейцария) - 7:5, 3:6, 7:6

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