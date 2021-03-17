Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Италии

17 марта, 2021, 18:42

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал турнира ATP в итальянской Бьелле

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во втором круге турнира ATP Сергей Стаховский переиграл Марка Андреа Хуслера из Швейцарии в двух сетах. Поединок продолжался 2 часа и 5 минут. Украинец реализовал 1/2 брейк-поинтов и выполнил 11 подач навылет.

В четвертьфинале Biella Challenger Indoor 4 Стаховский сыграет против победителя пары Даниэль Мазур - Йонас Ферейтек.

ATP Challenger Tour

15-21 марта

Бьелла, Италия

Сергей Стаховский (Украина) - Марк Андреа Хуслер (Швейцария) - 7:5, 3:6, 7:6

Напомним, 6 марта Сергей Стаховский выступил в поддержку заключенного на 7 лет одесского общественного активиста и видеоблоггер Сергея Стерненко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb