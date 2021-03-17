"В Украине чувствую себя как дома" - Бартулович в "Футбольном формате"

17 марта, 2021, 10:18

Полузащитник ФК "Ингулец" (Петрово) Бартулович поделился мнением относительно своей команды и жизни на два города

Об этом хорватский легионер рассказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале Еспресо.TV .

"Наша команда должна понимать, куда попала. Нет времени на размышления. С каждым матчем" Ингулец "становится сильнее, это факт. Многие наши футболисты не играли в УПЛ - для них это первый опыт, они учатся", - высказался относительно Украинской Премьер " Премьер-лиги Бартулович.

"Как только есть свободное время - еду сразу к своей семье. Тренер понимает и дает отдых даже среди недели и после матчей, это традиционно.

"Некоторые футболисты УПЛ столько не живут в Украине, сколько я играю здесь. Смотрел состав" Динамо "- мешкотно вообще 2002 года, а я приехал в 2006-м.

Здесь мой дом: семья, ребенок, жена. В Украине чувствую себя как дома ", - рассказал журналистам" Футбольного формата "полузащитник ФК" Ингулец "Бартулович.

Напомним, в 17-м туре УПЛ "Ингулец" на выезде победил "Минай" , а победный мяч с пенальти провел именно Младен Бартуович.

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