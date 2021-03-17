"Новый Мейвезер" устроил очередную провокацию против Ломаченко

17 марта, 2021, 11:49

Американец Шакур Стивенсон заявил, что украинец Василий Ломаченко выглядел в поединке против Теофимо Лопеса из США испуганным

Об этом Стивенсон заявил в интервью Last Stand Podcast.

По словам американца, если Ломаченко решит вернуться во втором полулегком весе (до 59 кг), то будет вынужден встретиться с ним.

"Он только недавно проиграл молодому и голодному льву. Если Лома вернется в полулегком весе, он должен будет встретиться со мной. Этот парень не сможет меня побить. Это невозможно. В Ломы нет никаких шансов. Столь испуганный человек никогда не сможет меня побить. В боя с Лопесом он чувствовал сильный страх, поэтому не думаю, что перепуганный парень победит меня ", - сказал Стивенсон, который является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе.

23-летний Шакур Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 15 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг. В США Стивенсона называют "новым Флойдом Мейвезером".

В октябре 2020 Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

16 марта стало известно, что американский промоутер Боб Арум отказался организовывать бой украинского боксера Василия Ломаченко против обладателя титула WBC Девина Хейни из США.

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