"Бавария" - "Лацио": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
17 марта, 2021, 07:25
Сегодня, 17 марта, римское "Лацио" сыграет на выезде против мюнхенской "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первая встреча команд завершилась победой "Баварии" над "Лацио" в Италии со счетом 4: 1.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
17 марта
"Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия)
Первый матч 4: 1
Мюнхен, стадион "Альянц Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"
- 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.
- В параллельном матче английский "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахской "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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