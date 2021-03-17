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Espreso.tvСпорт"Бавария" - "Лацио": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Бавария" - "Лацио": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 17 марта, римское "Лацио" сыграет на выезде против мюнхенской "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первая встреча команд завершилась победой "Баварии" над "Лацио" в Италии со счетом 4: 1.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

17 марта

"Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия)

Первый матч 4: 1

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"

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