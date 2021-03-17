"Бавария" победила "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первая встреча команд завершилась победой "Баварии" над "Лацио" в Италии со счетом 4:1. В сегодняшнем матче итальянцы пропустили уже меньше мячей.
Первый гол во встрече забил Роберт Левандовски, форвард "Баварии" реализовал пенальти на 33-й минуте. Мюнхенцам удалось удвоить преимущество на 73-й. Максим Чупо-Мотинг заменил поляка и уже через несколько минут поразил ворота "Лацио".
Римляне сумели сократить отставание в конце встречи. Андреас Перейра выполнил подачу в штрафную, а 36-летний Пароло виборол мяч у защитников "Баварии" и точно пробил по воротам немцев.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
17 марта
"Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) 2:1 (первый матч 4: 1)
Голы: Левандовски, 33 (пен.), Чупо-Мотинг, 73 - пароль, 82
- 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.
- В параллельном матче английский "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахской "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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