"Бавария" победила "Лацио" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

17 марта, 2021, 23:51

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила римский "Лацио"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первая встреча команд завершилась победой "Баварии" над "Лацио" в Италии со счетом 4:1. В сегодняшнем матче итальянцы пропустили уже меньше мячей.

Первый гол во встрече забил Роберт Левандовски, форвард "Баварии" реализовал пенальти на 33-й минуте. Мюнхенцам удалось удвоить преимущество на 73-й. Максим Чупо-Мотинг заменил поляка и уже через несколько минут поразил ворота "Лацио".

Римляне сумели сократить отставание в конце встречи. Андреас Перейра выполнил подачу в штрафную, а 36-летний Пароло виборол мяч у защитников "Баварии" и точно пробил по воротам немцев.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

17 марта

"Бавария" (Германия) - "Лацио" (Италия) 2:1 (первый матч 4: 1)

Голы: Левандовски, 33 (пен.), Чупо-Мотинг, 73 - пароль, 82

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.

В параллельном матче английский "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахской "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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