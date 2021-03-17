Много о себе воображает: Усик отверг предложение о бое от британца

17 марта, 2021, 14:22

Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказался от предложения британца Джо Джойса относительно распределения гонораров в бою за титул WBO

Об этом Усик написал в twitter.

По словам украинца, он получил предложение от британца о распределении гонораров в поединке за титул "временного" чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), но отклонил ее и отправил Джойсу встречные условия.

"Команда Джойса сделала нам предложение. Предложение было неуклюжим, поэтому мы сделали более реалистичное встречное предложение. Джойсу не стоит слишком много о себе воображать и стать в один ряд с другими. Окончательное решение буду принимать я", - написал Усик.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет другой британец Энтони Джошуа.

WBO санкционировала бой Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Joyce's team made us an offer. The offer was unsuitable, so we made a more viable counter-offer. Joyce should not think too much of himself and fall in line with everyone else. I'll be the one making the final decision. - Alexander Usyk (@usykaa) March 17, 2021

10 марта стало известно, что Александр Усик требует, чтобы его гонорар за поединок против Джо Джойса был вчетверо больше , чем у британца.

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