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Espreso.tvСпортМного о себе воображает: Усик отверг предложение о бое от британца

Много о себе воображает: Усик отверг предложение о бое от британца


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказался от предложения британца Джо Джойса относительно распределения гонораров в бою за титул WBO

Об этом Усик написал в twitter.

По словам украинца, он получил предложение от британца о распределении гонораров в поединке за титул "временного" чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), но отклонил ее и отправил Джойсу встречные условия.

"Команда Джойса сделала нам предложение. Предложение было неуклюжим, поэтому мы сделали более реалистичное встречное предложение. Джойсу не стоит слишком много о себе воображать и стать в один ряд с другими. Окончательное решение буду принимать я", - написал Усик.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет другой британец Энтони Джошуа.

WBO санкционировала бой Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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