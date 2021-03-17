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Литва не планирует закупать российскую вакцину "Спутник V", - глава МИД

Литва не планирует проводить вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V"

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Укринформ.

"Литва не намерена закупать вакцину. Мы полностью доверяем проверенным и одобренным препаратам, разработанным западными компаниями, которые соответствуют необходимым критериям", - заявил литовский министр.

Ландсбергис надеется на скорое решение европейского агентства ЕМА относительно безопасности вакцины AstraZeneca с тем, чтобы можно было продолжить нею прививки.

  • Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предостерегло страны Евросоюза от предоставления национального разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" до завершения регулятором всех проверок безопасности.

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