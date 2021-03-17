Литва не планирует закупать российскую вакцину "Спутник V", - глава МИД

17 марта, 2021, 22:31

Литва не планирует проводить вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V"

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает Укринформ.

"Литва не намерена закупать вакцину. Мы полностью доверяем проверенным и одобренным препаратам, разработанным западными компаниями, которые соответствуют необходимым критериям", - заявил литовский министр.

Ландсбергис надеется на скорое решение европейского агентства ЕМА относительно безопасности вакцины AstraZeneca с тем, чтобы можно было продолжить нею прививки.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предостерегло страны Евросоюза от предоставления национального разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" до завершения регулятором всех проверок безопасности.