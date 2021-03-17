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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
Во вторник, 17 марта, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

 

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

16 марта

"Реал" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 3: 1 (первый матч 1: 0)

Голы: Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсио, 85 - Муриель, 83

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2: 0 (первый матч 2: 0)

Голы: Где Брюйне, 12 Гюндоган, 18

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