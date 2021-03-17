Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
17 марта, 2021, 07:01
Во вторник, 17 марта, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
16 марта
"Реал" (Испания) - "Аталанта" (Италия) 3: 1 (первый матч 1: 0)
Голы: Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсио, 85 - Муриель, 83
"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2: 0 (первый матч 2: 0)
Голы: Где Брюйне, 12 Гюндоган, 18
- 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Аталанту" из Бергамо.
- В параллельном матче английский "Манчестер Сити" одолел менхенгладбахской "Боруссию" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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