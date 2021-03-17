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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: какие команды вышли в четвертьфинал

Лига чемпионов: какие команды вышли в четвертьфинал


фото: Getty Images
После матчей 16 марта еще две команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вчера, 16 марта, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли английский "Манчестер Сити", который одолел менхенгладбахской "Боруссию" и мадридский "Реал", который оказался сильнее "Аталанту" из Бергамо.

В четвертьфинале ЛЧ также сыграют дортмундская "Боруссия", "Порту", французский ПСЖ и английский "Ливерпуль". Еще две команды определятся после матчей, которые пройдут сегодня, 17 марта.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится в пятницу, 19 марта.

 

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