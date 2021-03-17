Луческу нашел для "Динамо" нового бомбардира

17 марта, 2021, 16:59

Киевское "Динамо" активно интересуется нападающим хорватской "Горицы" Кристияном Ловричем

Об этом сообщает Meta-Ratings.com.ua.

По информации источника, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу лично заинтересован в трансфере Кристияна Ловрича.

Румынский специалист хочет, чтобы киевляне продолжили переговоры с ФК "Горица". Луческу надеется, что в следующее межсезонье форвард перейдет в украинскую команду. Сумма трансфера должна составить 2,5-2,8 млн евро.

В этом сезоне 25-летний Кристиян Ловрич сыграл за "Горица" 24 матча, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .

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