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Espreso.tvСпортЛуческу нашел для "Динамо" нового бомбардира

Луческу нашел для "Динамо" нового бомбардира


фото: hnk-gorica.hr
Киевское "Динамо" активно интересуется нападающим хорватской "Горицы" Кристияном Ловричем

Об этом сообщает Meta-Ratings.com.ua.

По информации источника, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу лично заинтересован в трансфере Кристияна Ловрича.

Румынский специалист хочет, чтобы киевляне продолжили переговоры с ФК "Горица". Луческу надеется, что в следующее межсезонье форвард перейдет в украинскую команду. Сумма трансфера должна составить 2,5-2,8 млн евро.

В этом сезоне 25-летний Кристиян Ловрич сыграл за "Горица" 24 матча, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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