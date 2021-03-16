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Ибрагимович в 39 лет возвращается в сборную Швеции


фото: Getty Images
Футболист "Милана" Златан Ибрагимович после пятилетнего перерыва возобновит выступления за сборную Швеции

Об этом сообщает Sky Sport Italia .

Форвард попал в список футболистов сборной Швеции, которых вызвали на мартовские матчи отбора чемпионата мира 2022 года против Грузии и Косово и на товарищескую игру с Эстонией.

Известно, что у 39-летнего Златана Ибрагимовича были напряженные отношения с главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном, однако сейчас конфликт между ними исчерпан.

Сыграет ли Ибрагимович за сборную в марте, зависит от того, восстановится ли он от травмы, которую получил 28 февраля в матче чемпионата Италии против "Ромы".

Златан Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды в истории.

За "Милан" в нынешнем сезоне швед сыграл 21 матч, забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи.

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