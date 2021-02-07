Футболист "Милана" Ибрагимович забил 500-й гол в карьере

7 февраля, 2021, 18:25

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович сделал в матче чемпионата Италии против "Кротоне" дубль и забил 500-й и 501-й голы в клубной карьере

Об этом сообщает Opta в twitter.

В матче против "Кротоне" Ибрагимович сделал дубль и помог своей команде одержать победу 4:0. Кроме шведа, за "Милан" дважды отличился Ребич.

39-летний форвард забил 500-й и 501-й голы в клубной карьере во всех турнирах, включая 83 мяча за "Милан".

Златан Ибрагимович также выступал за "Мальме" (18 голов), "Аякс" (48), "Ювентус" (26), "Интер" (66), "Барселону" (22), ПСЖ (156), МЮ (29) и "Лос-Анджелес Гэлакси" (53).

"Милан" победил "Кротоне" 4:0, набрал 49 очков и вернулся на первое место в чемпионате Италии. Ближайшего преследователя - "Интер" - лидер опережает на 2 пункта.

Чемпионат Италии

21-й тур

7 февраля

"Милан" - "Кротоне" 4:0

Голы: Ибрагимович, 30, 64, Ребич, 69, 70

500 - Zlatan #Ibrahimovic has scored his 500th goal with clubs, considering all competitions, including 82 for AC Milan - only with PSG (156) has he scored more goals. Giant. #SerieATIM #MilanCrotone pic.twitter.com/KrmwZItFdM - OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7, 2021

Напомним, 26 января в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2:1.

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