Увольнение Сытника из НАБУ: Рада направила законопроект в КСУ на соответствие Основному закону

16 марта, 2021, 12:25

16 марта на утреннем заседании нардепы включили в повестку дня законопроект о расширении полномочий президента по назначению директоров НАБУ и ГБР и направили его в КСУ на экспертизу

За данное решение проголосовали 267 нардепов, сообщает Еспресо.TV .

Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного Суда законопроект №5133 о порядке назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции.

Документ расширяет конституционные полномочия президента и Верховной Рады.

К полномочиям ВР добавляется предоставление согласия на назначение на должность по результатам конкурсного отбора и освобождение от должности президентом директора НАБУ и директора ГБР.

К полномочиям президента - назначение на должность и освобождение от должности с согласия ВР директора НАБУ и директора ГБР с отбором кандидатур на должность на конкурсной основе.

Отметим, соответствующий законопроект Кабмина поступил в Верховную Раду вечером 15 февраля.

Сейчас согласно закону директора НАБУ можно выбирать не более чем на один срок продолжительностью 7 лет. Артема Сытника назначили директором НАБУ в 2016 году, его полномочия истекают в 2023 году.

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