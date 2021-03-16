Увольнение Сытника из НАБУ: Рада направила законопроект в КСУ на соответствие Основному закону
За данное решение проголосовали 267 нардепов, сообщает Еспресо.TV .
Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного Суда законопроект №5133 о порядке назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР.
Законопроект предлагает внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции.
Документ расширяет конституционные полномочия президента и Верховной Рады.
К полномочиям ВР добавляется предоставление согласия на назначение на должность по результатам конкурсного отбора и освобождение от должности президентом директора НАБУ и директора ГБР.
К полномочиям президента - назначение на должность и освобождение от должности с согласия ВР директора НАБУ и директора ГБР с отбором кандидатур на должность на конкурсной основе.
- Отметим, соответствующий законопроект Кабмина поступил в Верховную Раду вечером 15 февраля.
- Сейчас согласно закону директора НАБУ можно выбирать не более чем на один срок продолжительностью 7 лет. Артема Сытника назначили директором НАБУ в 2016 году, его полномочия истекают в 2023 году.
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