Ткаченко: Минкульт планирует признать Гостиный двор в Киеве памятником национального значения
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" .
"Мы понимаем, что Гостиный двор, во-первых, это объект государственного значения, который мы в МКИП хотим признать памятником национального значения. Во-вторых, объект непростой с точки зрения реставрации. Относительно того, каким он будет , без обсуждения с общественностью мы не будем принимать решения, но однозначно это будет культурно-художественное пространство. Сейчас нужна концепция, проведение конкурса, как должно происходить реставрация ", - отметил он.
Ткаченко отметил, что ранее обсуждалась идея о создании там Музея современного искусства, однако стало понятно, что "пространство слишком сложное для этого". Для музея сейчас рассматривают несколько локаций, в частности Украинский дом и Художественный арсенал.
"У нас есть программы нового строительства, сейчас она на согласовании, включая финансовую составляющую. Среди претендентов есть и Музей современного искусства, Дом музыки, строительство большого архива на Троещине и т.д.", - подчеркнул он.
- Напомним, в 2018 году Апелляционный хозяйственный суд Киева вернул памятник архитектуры Гостиный двор в государственную собственность.
- Впоследствии, мэр Киева Виталий Кличко обвинил министра культуры и информполитики Александра Ткаченко в блокировании передачи городу Гостиного двора.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти