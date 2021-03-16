Ткаченко: Минкульт планирует признать Гостиный двор в Киеве памятником национального значения

16 марта, 2021, 15:33

Министерство культуры и информационной политики планирует признать Гостиный двор в Киеве памятником национального значения

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Мы понимаем, что Гостиный двор, во-первых, это объект государственного значения, который мы в МКИП хотим признать памятником национального значения. Во-вторых, объект непростой с точки зрения реставрации. Относительно того, каким он будет , без обсуждения с общественностью мы не будем принимать решения, но однозначно это будет культурно-художественное пространство. Сейчас нужна концепция, проведение конкурса, как должно происходить реставрация ", - отметил он.

Ткаченко отметил, что ранее обсуждалась идея о создании там Музея современного искусства, однако стало понятно, что "пространство слишком сложное для этого". Для музея сейчас рассматривают несколько локаций, в частности Украинский дом и Художественный арсенал.

"У нас есть программы нового строительства, сейчас она на согласовании, включая финансовую составляющую. Среди претендентов есть и Музей современного искусства, Дом музыки, строительство большого архива на Троещине и т.д.", - подчеркнул он.

Напомним, в 2018 году Апелляционный хозяйственный суд Киева вернул памятник архитектуры Гостиный двор в государственную собственность.

Впоследствии, мэр Киева Виталий Кличко обвинил министра культуры и информполитики Александра Ткаченко в блокировании передачи городу Гостиного двора.

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